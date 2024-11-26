Шарлиз Терон сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

По данным издания Variety, актриса Шарлиз Терон пополнила актёрский состав следующего фильма Кристофера Нолана. Кого именно сыграет Шарлиз, пока можно только гадать.

Терон присоединилась к уже внушительному касту: в ленте точно сыграют Роберт Паттинсон, Том Холланд, Мэтт Дэймон, Зендея, Энн Хэтэуэй и Лупита Нионго. Паттинсон и Нолан уже работали вместе над фильмом «Довод». Для Зендеи же это будет первый проект с оскароносным британцем.

Новый фильм Кристофера Нолана выпустит Universal Pictures 17 июля 2026 года. Съёмки картины запланированы на первую половину 2025 года. Сюжетных деталей ленты по-прежнему нет.