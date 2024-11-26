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«Спасибо всем»: Джеймс Ганн — о завершении съёмок второго сезона «Миротворца»

«Спасибо всем»: Джеймс Ганн — о завершении съёмок второго сезона «Миротворца»
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Съёмки второго сезона сериала «Миротворец» подошли к концу. Об этом объявил Джеймс Ганн в своих соцсетях. Он обратился к команде, которая трудилась над проектом.

Ганн поблагодарил всех, кто причастен ко второму сезону сериала. По его словам, он будет сильно скучать по команде, которая трудилась над «Миротворцем».

Спасибо всему нашему актёрскому составу и съёмочной группе, которые сделали это замечательным опытом. Моё облегчение от перерыва в съёмках после десяти месяцев подряд компенсируется тем, как сильно я буду скучать по всем вам!

Премьера продолжения супергеройского комедийного шоу состоится в августе 2025 года. Точная дата премьеры и другие детали пока не раскрываются.

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