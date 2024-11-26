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Бен Стиллер считает, что в наше время нельзя выпустить фильм в духе «Солдат неудачи»

Бен Стиллер считает, что в наше время нельзя выпустить фильм в духе «Солдат неудачи»
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Во время недавнего интервью изданию Collider Бена Стиллера спросили о комедийной и сатирической ленте «Солдаты неудачи». По мнению актёра, подобное кино сегодня вряд ли бы кто-то вообще решился выпустить.

Стиллер считает, что выпускать ленту было не очень хорошей идеей даже в 2008 году, однако она всё равно вышла «благодаря DreamWorks и Спилбергу».

В этой среде тяжело выпустить более резкую комедию. Определённо не в том масштабе, в котором мы это сделали… идея Роберта, играющего персонажа-афроамериканца, невероятно рискованна. Даже в то время это тоже было рискованно.

По мнению Стиллера, всей команде «невероятно повезло», что фильм вообще вышел и даже заслужил признание аудитории за свой юмор, несмотря на остроту содержания.

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