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Джеймс Ганн назвал важное различие между фильмами Marvel Studios и DC

Джеймс Ганн назвал важное различие между фильмами Marvel Studios и DC
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В соцсетях пользователи задали Джеймсу Ганну вопрос касательно выпуска фильмов и других проектов в рамках киновселенной DC. Его спросили, будет ли он поступать как Кевин Файги (глава Marvel Studios) и одобрять проекты на их ранней стадии.

По словам Ганна, фильмы и прочее не получат так называемый «зелёный свет», пока авторы не предоставят готовый сценарий. Чтобы у руководства было примерное понимание сюжета проекта, нужна его история.

Ничего не будет одобрено до тех пока, пока у нас не будет готового сценария.

Ганн говорил это с подколом Marvel Studios и контроля качества, который производит компания. Судя по всему, в условиях для одобрения нет пункта о предоставлении сценария.

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