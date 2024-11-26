Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Тяжело всё это»: Сергей Бурунов — о расставании со своей девушкой

«Тяжело всё это»: Сергей Бурунов — о расставании со своей девушкой
Комментарии

Российский актёр театра и кино Сергей Бурунов в недавнем интервью в программе «Ты не поверишь!» объявил, что разорвал отношения со своей второй половинкой. Эта ситуация спровоцировала актёра похудеть на 14 килограммов.

По словам Бурунова, расставание — это «маленькая смерть». Сам актёр болезненно переживает разрыв, но старается держать себя в руках в любой ситуации.

Слушайте, расставание — это маленькая смерть. Была часть тебя, и её нет. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь.

Сергей Бурунов не стал называть имя своей бывшей возлюбленной, предпочитая скрывать эту информацию.

Материалы по теме
Не один «Джокер»: худшие продолжения культовых фильмов
Не один «Джокер»: худшие продолжения культовых фильмов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android