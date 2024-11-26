«Тяжело всё это»: Сергей Бурунов — о расставании со своей девушкой

Российский актёр театра и кино Сергей Бурунов в недавнем интервью в программе «Ты не поверишь!» объявил, что разорвал отношения со своей второй половинкой. Эта ситуация спровоцировала актёра похудеть на 14 килограммов.

По словам Бурунова, расставание — это «маленькая смерть». Сам актёр болезненно переживает разрыв, но старается держать себя в руках в любой ситуации.

Слушайте, расставание — это маленькая смерть. Была часть тебя, и её нет. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь.

Сергей Бурунов не стал называть имя своей бывшей возлюбленной, предпочитая скрывать эту информацию.