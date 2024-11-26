Появились свежие фото со съёмок второго сезона сериала «Ван Пис»

Netflix показал несколько свежих фотографий со съёмок второго сезона сериала «Ван Пис». На них можно увидеть Эйитиро Оду, создателя оригинального комикса. Правда, на фото его лицо зачем-то скрыли.

Фото со съёмок

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Главные роли во втором сезоне вновь исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечает в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.

Сериал «Ван Пис» (One Piece) рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван Пис», чтобы стать королём пиратов.

Первый сезон вышел в 2023 году и получил хорошие оценки от зрителей и критиков.