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Появились свежие фото со съёмок второго сезона сериала «Ван Пис»

Появились свежие фото со съёмок второго сезона сериала «Ван Пис»
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Netflix показал несколько свежих фотографий со съёмок второго сезона сериала «Ван Пис». На них можно увидеть Эйитиро Оду, создателя оригинального комикса. Правда, на фото его лицо зачем-то скрыли.

Фото со съёмок

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Главные роли во втором сезоне вновь исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечает в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.

Сериал «Ван Пис» (One Piece) рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван Пис», чтобы стать королём пиратов.

Первый сезон вышел в 2023 году и получил хорошие оценки от зрителей и критиков.

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