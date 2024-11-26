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Суд в России оштрафовал «Телеграм» на 7 млн рублей

Суд в России оштрафовал «Телеграм» на 7 млн рублей
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В телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщили о том, что мессенджер «Телеграм» в России получил ещё один штраф в размере 7 млн рублей. Причина — отказ удалять из сервиса запрещённую информацию.

В публикации отмечается, что Telegram Messenger Inc. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй КоАП России.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации).

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей.

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