Фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир» провалился на новых тестовых показах — инсайдер

По данным инсайдера Даниэля Рихтмана, недавно прошли уже третьи тестовые показы фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир». По словам Рихтмана, они совсем не увенчались успехом и провалились.

Посмотревшие остались лентой в основном недовольны. Не отмечается, что конкретно не понравилось посмотревшим, однако в первые два раза люди тоже нашли в картине мало положительных черт.

Из-за очередных провальных тестовых показов Marvel Studios вынуждена провести пересъёмки. В некоторых из них уже якобы участвует исполнитель главной роли Энтони Маки. Другими деталями ленты Рихтман не поделился.

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд. По сюжету его персонаж сможет превращаться в Красного Халка.

Премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» состоится 14 февраля 2025 года.