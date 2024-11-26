Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Важную для сюжета роль актрисы Мэй Каламави вырезали из «Гладиатора 2»

Важную для сюжета роль актрисы Мэй Каламави вырезали из «Гладиатора 2»
Комментарии

Во время недавнего интервью актриса Мэй Каламави рассказала, что она снялась в «Гладиаторе 2». У актрисы была большая роль, которую в итоге полностью вырезали из сюжета.

По словам Каламави, её персонаж играл важную роль в событиях ленты, но, по какой причине его убрали, Мэй не знает. Также она отметила, что ей понравилось работать с Дензелом Вашингтоном.

Это был один из моих лучших опытов в жизни — во время работы с Дензелом Вашингтоном.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Премьера состоялась как во всём мире, так и в России.

Материалы по теме
Не один «Джокер»: худшие продолжения культовых фильмов
Не один «Джокер»: худшие продолжения культовых фильмов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android