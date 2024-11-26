Важную для сюжета роль актрисы Мэй Каламави вырезали из «Гладиатора 2»

Во время недавнего интервью актриса Мэй Каламави рассказала, что она снялась в «Гладиаторе 2». У актрисы была большая роль, которую в итоге полностью вырезали из сюжета.

По словам Каламави, её персонаж играл важную роль в событиях ленты, но, по какой причине его убрали, Мэй не знает. Также она отметила, что ей понравилось работать с Дензелом Вашингтоном.

Это был один из моих лучших опытов в жизни — во время работы с Дензелом Вашингтоном.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Премьера состоялась как во всём мире, так и в России.