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BetBoom Team перевела в запас двух игроков по Counter-Strike 2

BetBoom Team перевела в запас двух игроков по Counter-Strike 2
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Российская BetBoom Team анонсировала изменения в составе по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Как сообщается в анонсе, киберспортсмены Владислав nafany Горшков и Александр KaiR0N- Анашкин были переведены в запас и выставлены на трансфер. Кто заменит игроков, пока неизвестно.

Состав BB Team по CS2 на данный момент:

  • Павел s1ren Оглоблин;
  • Александр zorte Загодыренко;
  • Кирилл Magnojez Роднов;
  • Артём RAiLWAY Градович (тренер).

CEO BB Team Александр Dyrem Севиринов поблагодарил Кайрона и Нафани за их отдачу и пожелал дальнейших успехов. Что касается будущего клуба, руководитель высказался следующим образом:

[...] Сейчас мы проводим глобальные изменения в команде, чтобы войти в сезон с обновлённым составом. Расскажем всё уже совсем скоро!

После того как BetBoom Team остановилась в одном шаге от выхода на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2, бывший капитан команды Владислав nafany Горшков рассказал, что ростер BB ждут перемены.

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