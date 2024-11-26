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В Москве закончился пятый этап Российского фестиваля цифрового спорта

В Москве закончился пятый этап Российского фестиваля цифрового спорта
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В Москве впервые прошёл этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта — пятый этап сезона 2024 года состоялся 23-24 ноября на выставке «Игропром» в зале Main Stage на Дубровке. До этого фестиваль посетил Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Гости смогли попробовать себя в виртуальных футболе, хоккее, гонках и других дисциплинах. Хедлайнерами стали гонщица Ирина Сидоркова и хоккеисты «Динамо», которые заняли весь подиум в турнире по киберхоккею.

В рамках фестиваля прошёл этап Российской серии интерактивных гонок, победители:

  • Лука Королёв (Москва);
  • дуэт Николая Полякова (Тверская обл.) и Амира Сабирова (Татарстан);
  • Игорь Мурдасов (Москва);
  • Дмитрий Назаров (Московская область);
  • Андрей Тарабукин (Смоленская область).

Сильнейшей командой стала столичная Armamentario by ZoomRacing.

Следующий этап Фестиваля цифрового спорта также пройдёт в столице: с 29 ноября по 1 декабря на выставке «Рэд Экспо».

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