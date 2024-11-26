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Появились свежие постеры фильма «Соник в кино 3» с Шэдоу

Появились свежие постеры фильма «Соник в кино 3» с Шэдоу
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Создатели фильма «Соник в кино 3» выложили несколько свежих постеров картины. На них можно увидеть Соника и, пожалуй, главного персонажа фильма, тёмного ежа по имени Шэдоу.

Свежие постеры ленты

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Шэдоу — творение дедушки Роботника. Ситуация в ленте осложнится, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

К своим ролям вернутся Бен Шварц (Соник), Идрис Эльба (Наклз), Джим Керри (Роботник) и Коллин О’Шонесси (Тейлз). Ежа Шэдоу же сыграл Киану Ривз — впервые герой появился в сценах после титров «Соника в кино 2».

Премьера ленты состоится уже 20 декабря в кинотеатрах по всему миру.

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