Игроки в S.T.A.L.K.E.R. 2 предупреждают о критическом баге шутера: как обезопасить себя?

«Сталкер 2» оказался чрезвычайно популярным, однако некоторые игроки сталкиваются с проблемами — к примеру, можно попросту заблокировать себе прохождение игры (как второстепенных миссий, так и даже основных).

Как заметили в соцсети Х, некоторые игроки почему-то могут продавать важные сюжетные предметы, после чего они попросту не смогут выполнить последующие задания. Другие игроки, правда, обратили внимание, что они не могут избавиться от этих предметов — ни продать, ни выкинуть.

Предметы с таким значком нужны для заданий Фото: GSC Game World

К сожалению, в самой игре нет пояснений, что означает эта иконка, поэтому часть людей узнали об этом неприятным способом — кому-то пришлось загружать старые сохранения, потеряв часы прохождения.