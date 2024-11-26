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У оскароносной драмы «Миллионер из трущоб» может выйти продолжение

У оскароносной драмы «Миллионер из трущоб» может выйти продолжение
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Независимая студия Bridge7 приобрела права на продолжение и сериал по мотивам знаменитого фильма «Миллионер из трущоб». Это означает, что компания может в любой момент запустить производство нового проекта по вселенной знаменитой картины с Девом Пателем и Фридой Пинто.

В Bridge7 уже прокомментировали покупку и заявили, что «Миллионер из трущоб» — универсальный фильм, понятный независимо от культурных и географических особенностей. В компании отметили, что лента также стала примером дружной работы коллективов из разных стран с одной целью — снять отличное кино.

«Миллионер из трущоб» вышел в 2008 году и рассказывал историю 18-летнего сироты Джамала, который вырос на просторах Индии. Однажды юноша принимает участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и доходит до финального вопроса благодаря своему жизненному опыту и эрудиции. Ленту снял британец Дэнни Бойл, а на «Оскаре»-2009 картина получила восемь статуэток, включая награду за лучший фильм.

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