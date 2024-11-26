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В фильме «Умка» сыграют Павел Деревянко, Милош Бикович и Мария Кравец

В фильме «Умка» сыграют Павел Деревянко, Милош Бикович и Мария Кравец
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«Фонд кино» начал очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства. На очной защите представили фильм «Умка». Проект будет поддержан ресурсами «Газпром Медиа».

«Умка» — трогательная история о дружбе медвежонка и мальчика Тайкэ. По словам продюсеров ленты Тины Канделаки и Елены Торчинской, создатели ленты хотят перенести данную историю в современность, чтобы рассказать детям о правильных ценностях.

Фото: «Фонд кино»

Фото: «Фонд кино»

Фото: «Фонд кино»

В актёрском составе фильма заявлены Милош Бикович, Мария Кравец, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Алан Бабаяров и другие.

Продюсеры подчеркнули, что в продвижение фильма только на сторонних ресурсах будет вложено минимум 120 млн рублей. Бюджет проекта на CGI составит около 500 млн рублей.

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