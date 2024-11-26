Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Крейвена-охотника» призвал дать фильму шанс после провала «Морбиуса»

Режиссёр «Крейвена-охотника» призвал дать фильму шанс после провала «Морбиуса»
Аудио-версия:
Комментарии

Уже 13 декабря в мировых кинотеатрах состоится премьера фильма «Крейвен-охотник» — новой картины в супергеройской киновселенной Sony. Франшиза не отличается фильмами высокого качества — ранее зрители уничтожили «Морбиуса» и «Мадам Паутину» — однако постановщик картины Джей Си Чендор просит дать фильму шанс.

Как отметил режиссёр, прошлые фильмы супергеройской киновселенной оставили фанатов разочарованными, поэтому он просит у зрителей посмотреть «Крейвена-охотника» непредвзято.

Для меня как режиссёра выпустить хороший фильм — это цель номер один, особенно когда зрители уже глубоко погрузились в эту вселенную. Многие фанаты вышли расстроенными с сеансов прошлых фильмов киновселенной Sony. Люди должны дать нам шанс, помогая смыть негатив от прошлых картин. Дайте нашему фильму шанс.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова в исполнении Аарона Тейлор-Джонсона. В ленте также появится и российский актёр Юрий Колокольников.

Материалы по теме
Не один «Джокер»: худшие продолжения культовых фильмов
Не один «Джокер»: худшие продолжения культовых фильмов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android