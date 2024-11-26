Утёк дизайн смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra с прямыми краями и плоским экраном

Пользователь Reddit опубликовал видео, посвящённое будущему смартфону Samsung Galaxy S25 Ultra. Ролик он назвал «Это точно S24 Ultra», однако устройство не похоже на текущий флагман компании.

Видео доступно на YouTube-канале Techtacle. Права на видео принадлежат Samsung.

Как быстро выяснили пользователи форума, создатель топика опубликовал видео с демонстрацией ещё не анонсированного Samsung Galaxy S25 Ultra. В небольшом ролике можно оценить примерный дизайн гаджета, который больше напоминает строгую линейку Galaxy Note с прямыми углами и плоским экраном.

Спустя некоторое время автор материала удалил свой аккаунт на Reddit. Судя по всему, в его руках действительно был прототип нового гаджета Samsung, анонс которого ожидается лишь в январе 2025 года. Утечка дизайна за несколько месяцев до выхода — обычное дело для мира смартфонов, поэтому ролик наверняка отражает актуальную внешность устройства.