Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утёк дизайн смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra с прямыми краями и плоским экраном

Утёк дизайн смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra с прямыми краями и плоским экраном
Аудио-версия:
Комментарии

Пользователь Reddit опубликовал видео, посвящённое будущему смартфону Samsung Galaxy S25 Ultra. Ролик он назвал «Это точно S24 Ultra», однако устройство не похоже на текущий флагман компании.

Видео доступно на YouTube-канале Techtacle. Права на видео принадлежат Samsung.

Как быстро выяснили пользователи форума, создатель топика опубликовал видео с демонстрацией ещё не анонсированного Samsung Galaxy S25 Ultra. В небольшом ролике можно оценить примерный дизайн гаджета, который больше напоминает строгую линейку Galaxy Note с прямыми углами и плоским экраном.

Спустя некоторое время автор материала удалил свой аккаунт на Reddit. Судя по всему, в его руках действительно был прототип нового гаджета Samsung, анонс которого ожидается лишь в январе 2025 года. Утечка дизайна за несколько месяцев до выхода — обычное дело для мира смартфонов, поэтому ролик наверняка отражает актуальную внешность устройства.

Материалы по теме
Утекли характеристики смартфона Samsung Galaxy A36 5G за полгода до выхода
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android