Драма «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом вышла в онлайне

26 ноября состоялась цифровая премьера фильма «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом. Картину с необычным концептом уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и в других стримингах с русскими субтитрами.

Интересно, что лента добралась до онлайн-сервисов за две недели до выхода в кинотеатрах России — это случится 12 декабря. Ранее лента вышла только в США, Австралии, Канаде и некоторых других странах, до остальных государств лента также доберётся лишь в декабре.

«Тогда. Сейчас. Потом» — новая работа Роберта Земекиса, режиссёра «Форреста Гампа» и трилогии «Назад в будущее». Лента рассказывает историю главных героев на протяжении десятилетий: камера всё время остаётся в одном и том же месте, показывая жизнь одного дома в течение многих лет. В центре истории — двое влюблённых, которые позже становятся супругами.