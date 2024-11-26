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«У нас большие проблемы»: звезда «Побега из Шоушенка» высказался о состоянии киноиндустрии

«У нас большие проблемы»: звезда «Побега из Шоушенка» высказался о состоянии киноиндустрии
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Американский актёр Тим Роббинс, известный по главной роли в драме «Побег из Шоушенка», прокомментировал текущее состояние киноиндустрии. Артист выступил резко против современных алгоритмов онлайн-кинотеатров, по которым начали снимать фильмы.

Роббинс вспомнил, что в 1994 году «Побег из Шоушенка» не снискал интереса у кинозрителей, ведь это была суровая тюремная драма с труднопроизносимым названием, о которой никто не просил. Однако после выхода на кассетах, DVD и на телевидении лента обрела культовый статус, занимая сейчас первые строчки на киноагрегаторах.

Вы прямо сейчас заходите на Netflix, видите, какие фильмы выходят, и говорите мне, что это будущее кинематографа. У нас большие проблемы. «Побегу из Шоушенка» недавно исполнилось 30 лет. Когда он вышел, он получил хорошие отзывы, был номинирован на «Оскар», но никто его не посмотрел. Всё изменилось после выхода фильма на кассетах и DVD. Сейчас «Шоушенк» любят по всему миру. Он остаётся на вершине рейтинга IMDb как самый оценённый фильм всех времён. Качественный фильм или качественный сериал будут на слуху долго. Будет ли проект хитом сразу же или нет, не имеет значения — по сравнению с тем, что люди будут думать о нём через 10, 15, 20 лет.

Сейчас Тим Роббинс играет одну из центральных ролей в сериале «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон. Актёр ранее отмечал, что отбирает проекты самостоятельно, делая ставку на качественные фильмы и сериалы.

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