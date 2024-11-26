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99 лучших фильмов 1999 года от Rolling Stone — «Бойцовский клуб» лишь восьмой

99 лучших фильмов 1999 года от Rolling Stone — «Бойцовский клуб» лишь восьмой
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Авторитетное издание Rolling Stone составило список из 99 лучших фильмов 1999 года. По мнению многих кинокритиков, это самый удачный год для киноиндустрии за много лет.

Лучшим фильмом того года в редакции издания признали драму «Магнолия» Пола Томаса Андерсена — за невероятные эмоции, стиль и историю, подаренные 29-летним постановщиком. На втором месте оказалась культовая «Матрица» — за новаторский экшен, спецэффекты и нетривиальный сюжет. Замкнул тройку «Быть Джоном Малковичем» — фантастическая драма запала в душу журналистам за необычный концепт и режиссуру.

В десятку также вошли «Бойцовский клуб», «Академия Рашмор» и «Выскочка». Что касается других культовых картин, то «Стальной гигант» занял 24-е место, первый эпизод «Звёздных войн» занял 37-е место, а последнее, 99-е место досталось «Догме». С полным списком можно ознакомиться в материале издания.

10 лучших фильмов 1999 года по версии Rolling Stone

  1. «Магнолия».
  2. «Матрица».
  3. «Быть Джоном Малковичем».
  4. «Свой человек».
  5. «Девственницы-самоубийцы».
  6. «Хорошая работа».
  7. «Выскочка».
  8. «Простая история».
  9. «Бойцовский клуб».
  10. «Академия Рашмор».
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