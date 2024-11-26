99 лучших фильмов 1999 года от Rolling Stone — «Бойцовский клуб» лишь восьмой

Авторитетное издание Rolling Stone составило список из 99 лучших фильмов 1999 года. По мнению многих кинокритиков, это самый удачный год для киноиндустрии за много лет.

Лучшим фильмом того года в редакции издания признали драму «Магнолия» Пола Томаса Андерсена — за невероятные эмоции, стиль и историю, подаренные 29-летним постановщиком. На втором месте оказалась культовая «Матрица» — за новаторский экшен, спецэффекты и нетривиальный сюжет. Замкнул тройку «Быть Джоном Малковичем» — фантастическая драма запала в душу журналистам за необычный концепт и режиссуру.

В десятку также вошли «Бойцовский клуб», «Академия Рашмор» и «Выскочка». Что касается других культовых картин, то «Стальной гигант» занял 24-е место, первый эпизод «Звёздных войн» занял 37-е место, а последнее, 99-е место досталось «Догме». С полным списком можно ознакомиться в материале издания.

10 лучших фильмов 1999 года по версии Rolling Stone

«Магнолия». «Матрица». «Быть Джоном Малковичем». «Свой человек». «Девственницы-самоубийцы». «Хорошая работа». «Выскочка». «Простая история». «Бойцовский клуб». «Академия Рашмор».