iPhone 17 Air может выйти без слота для SIM-карты — это запрещено в Китае

Компания Apple планирует представить iPhone 17 без физической SIM-карты, чтобы уменьшить объём смартфона, — об этом пишут инсайдеры из MacRumors.

Прототипы iPhone 17 Air (или iPhone 17 Slim) имеет толщину 5–6 мм, что делает его самым тонким телефоном, когда-либо созданным Apple. Для связи будет использоваться цифровая технология eSIM. Её уже используют в некоторых iPhone, например, во всех устройствах на территории США.

При этом аналитики опасаются, что такая модель iPhone может ухудшить позиции Apple в Китае. В Поднебесной до сих пор не одобрено использование технологии eSIM, во всех продаваемых смартфонах обязательно должен быть слот для физической сим-карты. Возможно, в Китае iPhone 17 Air продавать не будут.