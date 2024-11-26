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iPhone 17 Air может выйти без слота для SIM-карты — это запрещено в Китае

iPhone 17 Air может выйти без слота для SIM-карты — это запрещено в Китае
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Компания Apple планирует представить iPhone 17 без физической SIM-карты, чтобы уменьшить объём смартфона, — об этом пишут инсайдеры из MacRumors.

Прототипы iPhone 17 Air (или iPhone 17 Slim) имеет толщину 5–6 мм, что делает его самым тонким телефоном, когда-либо созданным Apple. Для связи будет использоваться цифровая технология eSIM. Её уже используют в некоторых iPhone, например, во всех устройствах на территории США.

При этом аналитики опасаются, что такая модель iPhone может ухудшить позиции Apple в Китае. В Поднебесной до сих пор не одобрено использование технологии eSIM, во всех продаваемых смартфонах обязательно должен быть слот для физической сим-карты. Возможно, в Китае iPhone 17 Air продавать не будут.

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