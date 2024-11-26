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Анонс персонажа Лань Янь в Genshin Impact

В Genshin Impact появится персонаж к китайскому Новому году — Лань Янь
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Студия HoYoverse представила следующего играбельного персонажа для Genshin Impact — молодую девушку по имени Лань Янь. Вероятно, релиз посвящён китайскому Новому году, и герой появится в игре в патче 5.3 в начале 2025 года.

Лань Янь — ремесленница, которая умеет плести мебель и фигурки из ротанга. Девушка живёт в долине Чэньюй и пользуется уважением у местных, дружелюбна и свободолюбива.

Лань Янь в Genshin Impact

Лань Янь в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

В игре Лань Янь владеет силой стихии анемо (ветер). Другие подробности, в том числе редкость и тип оружия, станут известны позже.

В версии 5.3 в Genshin Impact также добавят Мавуику и Ситлали, а также завершающую главу сюжета Натлана.

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