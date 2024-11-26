В Genshin Impact появится персонаж к китайскому Новому году — Лань Янь

Студия HoYoverse представила следующего играбельного персонажа для Genshin Impact — молодую девушку по имени Лань Янь. Вероятно, релиз посвящён китайскому Новому году, и герой появится в игре в патче 5.3 в начале 2025 года.
Лань Янь — ремесленница, которая умеет плести мебель и фигурки из ротанга. Девушка живёт в долине Чэньюй и пользуется уважением у местных, дружелюбна и свободолюбива.
Лань Янь в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
В игре Лань Янь владеет силой стихии анемо (ветер). Другие подробности, в том числе редкость и тип оружия, станут известны позже.
В версии 5.3 в Genshin Impact также добавят Мавуику и Ситлали, а также завершающую главу сюжета Натлана.