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Tencent показала свой аналог Steam Deck c диагональю экрана 11 дюймов

Tencent показала свой аналог Steam Deck c диагональю экрана 11 дюймов
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Корпорация Tencent представила экспериментальный прототип свой портативной игровой консоли — она получила название 3D One.

Устройство отличает довольно большой 11-дюймовый экран с разрешением 2.5K (2560х1440) — к примеру, Steam Deck и Lenovo Legion GO имеют диагональ от 6 до 8 дюймов. 3D One оснащена 8-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти и графическим Intel Arc 140V.

Видео доступно на YouTube-канале VideoCardz. Права на видео принадлежат VideoCardz/Tencent.

При желании консоль можно использовать как планшет, отсоединив боковые контроллеры, как на Nintendo Switch. К 3D One также можно подключить беспроводную клавиатуру.

Цена и дата выхода консоли 3D One пока неизвестны.

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