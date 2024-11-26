Завершились съёмки третьего сезона «Почки» — финал сериала выйдет в 2025 году

В Москве завершился съёмочный процесс сериала «Почка». Третий сезон драматической комедии станет последним и выйдет на стриминговой платформе Kion в 2025 году.

События новых эпизодов будут происходить спустя год после финала второго сезона. Теперь главной героине потребуется найти уже не почку, а целого ребёнка — только уход за ним поможет ей избежать тюрьмы.

Над третьим сезоном работает та же команда: режиссёр Мария Шульгина, также выступившая в роли сценариста вместе с Елизаветой Тихоновой. В шоу главную роль исполняет Любовь Аксёнова («Майор Гром», «Мажор»), в сериале также задействованы Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков и другие.