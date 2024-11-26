Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Аркейна» ответил зрителям, критикующим второй сезон за «торопливость»

Автор «Аркейна» ответил зрителям, критикующим второй сезон за «торопливость»
Аудио-версия:
Комментарии

Шоураннер мультсериала «Аркейн» Кристиан Линке ответил фанатам, которые назвали второй сезон слишком сумбурным, — ранее некоторые зрители жаловались, что в финальных эпизодах чересчур много персонажей и событий.

В интервью GameRadar Линке рассказал, что авторы осознанно подошли ко второму сезону иначе:

Мы немного по-другому подошли ко второму сезону в структуре эпизодов, потому что мы как творческие люди хотели подобных перемен. Кажется, большинству зрителей это не нравится: есть те, кто хотел увидеть то же самое, что и в первом сезоне. Я не рад, что они так думают, но уважаю их мнение.

При этом автор шоу указал, что они не могли угодить всем: другие зрители хотят увидеть как можно больше любимых персонажей.

Есть люди, которые говорят, что мы слишком торопимся, слишком много всего происходит. Есть и обратная сторона. «Где Камилла? Она часть Пилтовера. Где Блицкранк? Где Твич? Почему вы не показали их?» С одной стороны, есть люди, которые говорят, что это слишком. С другой стороны — люди, которые считают, что мы сделали недостаточно, хотя мы сделали всё, что могли… Это сложно.

Второй и финальный сезон «Аркейна» завершился 23 ноября. Теперь авторы готовят три новых проекта по миру League of Legends.

Материалы по теме
Создатели «Аркейна» готовят три мультсериала по вселенной League of Legends
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android