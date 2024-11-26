S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучили на русском языке через нейросети

Первые модификации для S.T.A.L.K.E.R. 2 стали появляться сразу после релиза — одной из самых ожидаемых стала озвучка голосов персонажей на русском языке.

Ранее ряд студий, которые переводят игры без русской озвучки, отказались работать над S.T.A.L.K.E.R. 2. В итоге над этим пришлось трудиться энтузиастам — отдельные проекты озвучивают диалоги через нейросеть.

Одна из таких озвучек уже доступна, хотя пока не меняет реплики в катсценах и содержит ряд ошибок. Кроме того, иногда нейросетевой голос звучит странно.

Видео доступно на YouTube-канале SynthVoiceRu. Права на видео принадлежат SynthVoiceRu/GCS Game World.

S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучен только на украинском и английском языках — ранее появлялась информация, что готовую русскую озвучку удалили из игры.