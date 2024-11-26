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Для Frostpunk 2 в 2025 и 2026 году выйдет три дополнения и большое бесплатное обновление

Для Frostpunk 2 в 2025 и 2026 году выйдет три дополнения и большое бесплатное обновление
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Разработчики стратегии Frostpunk 2 из 11 Bit Studios опубликовали дорожную карту обновлений на ближайшие два года.

В планах у авторов — выпустить три платных DLC, причём последнее дополнение придётся ждать до 2026 года. Кроме того, в 2025-м выйдет бесплатное обновление с новым контентом и версия для консолей.

Когда выйдет DLC для Frostpunk 2

Когда выйдет DLC для Frostpunk 2

Фото: 11 bit

Frostpunk 2 — продолжение популярной стратегии в жанре постапокалипсиса. Действие игры развернётся в начале альтернативного XX века, когда во всём мире произошло сильное похолодание. Геймерам предстоит построить город и уберечь его жителей, исследуя технологии и пытаясь угодить различным фракциям.

Релиз игры состоялся в сентябре 2024 года. Сиквел оценили заметно ниже, чем первую часть.

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