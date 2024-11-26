«Вайб» — слово 2024 года в России

Справочно-информационный портал «Грамота.ру» назвал слово года — больше всего голосов экспертов набрало понятие «вайб».

«Вайб» с 256 голосами обогнал другого претендента — слово «скуф» (229 голосов). Тройку замкнул «прилёт» (124).

Вайб — это настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации. Вайб может быть, например, хороший, мрачный, напряжённый, заряженный, студенческий, южный, крутой.

По данным «Грамоты.ру», понятие «вайб» с начала 2023 года стали использовать в шесть раз чаще.

В отдельных номинациях «Слова года 2024» победили промпт (IT), подкаст (культура), микроРНК (медицина) и маркетплейс (экономика).