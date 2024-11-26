Комик Илья Сатир станет ведущим стримерской премии SLAY 2024

Организаторы престижной стримерской премии SLAY 2024 раскрыли имена ведущих церемонии награждения. Победителей «Оскара для стримеров» вместе с Бустером объявит комик Илья Сатир.

Кроме того, на красной дорожке гостей и номинантов будут встречать две пары ведущих, анонсированных ранее.

Ведущие SLAY 2024:

ведущие церемонии: Слава Бустер и Илья Сатир;

ведущие красной дорожки: Слава Бустер и Big Russian Boss, Дмитрий Ликс и Bogadovka.

Фото: SLAY

Трансляция пройдёт на канале Бустера на Twitch в субботу, 7 декабря, в 17:30 мск. Более 200 стримеров соберутся на церемонии, чтобы узнать, кто станет победителем в 16 номинациях.