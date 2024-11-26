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Комик Илья Сатир станет ведущим стримерской премии SLAY 2024

Комик Илья Сатир станет ведущим стримерской премии SLAY 2024
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Организаторы престижной стримерской премии SLAY 2024 раскрыли имена ведущих церемонии награждения. Победителей «Оскара для стримеров» вместе с Бустером объявит комик Илья Сатир.

Кроме того, на красной дорожке гостей и номинантов будут встречать две пары ведущих, анонсированных ранее.

Ведущие SLAY 2024:

  • ведущие церемонии: Слава Бустер и Илья Сатир;
  • ведущие красной дорожки: Слава Бустер и Big Russian Boss, Дмитрий Ликс и Bogadovka.

Фото: SLAY

Трансляция пройдёт на канале Бустера на Twitch в субботу, 7 декабря, в 17:30 мск. Более 200 стримеров соберутся на церемонии, чтобы узнать, кто станет победителем в 16 номинациях.

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