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«Ведьмак 4» перешёл в стадию активной разработки

«Ведьмак 4» перешёл в стадию активной разработки
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Следующая часть игровой серии «Ведьмак» под кодовым названием Polaris перешла на этап активной разработки. Об этом сообщили авторы из студии CD Projekt RED в ходе финансового отчёта.

Сейчас над «Ведьмаком 4» работают 400 человек — это примерно 2/3 от всего штата студии. При этом до сих пор неизвестна даже примерная дата релиза, не говоря уже о других деталях.

CD Projekt RED также подчеркнули успехи своей предыдущей игры. Число проданных копий Cyberpunk 2077 превысило 30 млн, а дополнения Phantom Liberty — 8 млн. Кроме того, по вселенной «Киберпанка» готовится новый мультсериал, который выйдет на Netflix.

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