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Режиссёр Эмир Кустурица намерен получить российское гражданство

Режиссёр Эмир Кустурица намерен получить российское гражданство
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Сербский режиссёр Эмир Кустурица в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил о своём желании получить гражданство Российской Федерации.

Постановщик «Марадоны», «Времени цыган» и других культовых фильмов согласился добавить к сербскому и французскому паспорту третий.

Российское гражданство получать? Буду, да. Но я уже россиянин. Для чего оно нужно? Увидим, когда буду снимать фильмы.

При этом сербский режиссёр посетовал, что Россия и его родная страна слишком мало сотрудничают в индустрии кино.

Сейчас Кустурица снимает свой первый российский фильм — он называется «Как я не снял «Преступление и наказание»». Он расскажет о режиссёре, который хочет снять картину, но деньги на неё даёт богач взамен на убийство жены.

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