Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ESL One Raleigh 2025 по «Доте»: даты, формат, призовой фонд, билеты, место проведения

ESL анонсировал топ-турнир по Dota 2 в США
Комментарии

Турнирный оператор ESL анонсировал международный чемпионат ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

ESL One Raleigh состоится в период с 7 по 13 апреля в Роли, США. Это будет предпоследнее соревнование в рамках третьего сезона ESL Pro Tour и единственный топ-ивент по «Доте», который пройдёт в Северной Америке в 2025 году. Помимо $ 1 млн призовых, участники также разыграют 27 920 EPT-очков.

Формат чемпионата будет классическим для серии ESL One: сначала идёт групповая стадия с двумя группами по шесть команд, за которой следует double-elimination плей-офф на восемь коллективов.

Что касается билетов, их продажа начнётся уже 29 ноября. Самые дешёвые места на все три дня плей-офф обойдутся в $ 99. Место проведения чемпионата — Raleigh Convention Center.

Материалы по теме
ESL представил график турниров по Counter-Strike 2 на 2025 год
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android