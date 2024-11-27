ESL анонсировал топ-турнир по Dota 2 в США

Турнирный оператор ESL анонсировал международный чемпионат ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

ESL One Raleigh состоится в период с 7 по 13 апреля в Роли, США. Это будет предпоследнее соревнование в рамках третьего сезона ESL Pro Tour и единственный топ-ивент по «Доте», который пройдёт в Северной Америке в 2025 году. Помимо $ 1 млн призовых, участники также разыграют 27 920 EPT-очков.

Формат чемпионата будет классическим для серии ESL One: сначала идёт групповая стадия с двумя группами по шесть команд, за которой следует double-elimination плей-офф на восемь коллективов.

Что касается билетов, их продажа начнётся уже 29 ноября. Самые дешёвые места на все три дня плей-офф обойдутся в $ 99. Место проведения чемпионата — Raleigh Convention Center.