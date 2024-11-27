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BB Team и Tundra в полуфинале — итоги групповой стадии BLAST Slam 1 по «Доте»

BB Team и Tundra в полуфинале — итоги групповой стадии BLAST Slam 1 по «Доте»
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Завершился первый игровой день престижного чемпионата BLAST Slam 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Первый день соревнования был целиком посвящён групповой стадии. В рамках данного этапа каждый из участников провёл по четыре best-of-1 серии, которые определили положение коллективов в плей-офф.

Итоги групп на BLAST Slam по «Доте»:

Группа A

  • Первое место: BetBoom Team (Россия) — слот в полуфинале;
  • Второе место: Xtreme Gaming (Китай) — слот в четвертьфинале;
  • Третье место: PARIVISION (Россия) — слот во втором раунде;
  • Четвёртое место: Team Falcons (Ближний Восток) — слот в первом раунде;
  • Пятое место: HEROIC (Южная Америка) — слот в первом раунде.

Группа B

  • Первое место: Tundra Esports (Европа) — слот в полуфинале;
  • Второе место: Team Liquid (Швеция) — слот в четвертьфинале;
  • Третье место: Gaimin Gladiators (Европа) — слот во втором раунде;
  • Четвёртое место: Team Spirit (Россия) — слот в первом раунде;
  • Пятое место: OG (Европа) — слот в первом раунде.

Топ-турнир BLAST Slam 1 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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