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Расписание игр BLAST Slam I по Dota 2 на 27 ноября

Расписание первого дня плей-офф BLAST Slam 1 по «Доте» — Spirit с HEROIC, OG с Falcons
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Сегодня, 27 ноября, начнётся плей-офф топ-турнира BLAST Slam 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам однодневной групповой стадии команды, которые заняли последние места в группах, начнут выступление в плей-офф с первого раунда. Участники, потерпевшие поражение, покинут ивент, а победители пройдут во второй раунд, где их ждут PARIVISION и Gaimin Gladiators. Игры пройдут в best-of-3 формате.

Расписание матчей BLAST Slam 1 по «Доте» на 27 ноября, среда:

  • 18:00. Team Spirit (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
  • 21:00. Team Falcons (Ближний Восток) — OG (Европа).

Чемпионат BLAST Slam 1 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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