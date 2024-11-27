Расписание первого дня плей-офф BLAST Slam 1 по «Доте» — Spirit с HEROIC, OG с Falcons

Сегодня, 27 ноября, начнётся плей-офф топ-турнира BLAST Slam 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам однодневной групповой стадии команды, которые заняли последние места в группах, начнут выступление в плей-офф с первого раунда. Участники, потерпевшие поражение, покинут ивент, а победители пройдут во второй раунд, где их ждут PARIVISION и Gaimin Gladiators. Игры пройдут в best-of-3 формате.

Расписание матчей BLAST Slam 1 по «Доте» на 27 ноября, среда:

18:00. Team Spirit (Россия) — HEROIC (Южная Америка);

— HEROIC (Южная Америка); 21:00. Team Falcons (Ближний Восток) — OG (Европа).

Чемпионат BLAST Slam 1 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.