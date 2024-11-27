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Драма «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью вышла в онлайне

Драма «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью вышла в онлайне
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Состоялась цифровая премьера драматического фильма «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью в главных ролях. Ленту можно посмотреть в онлайне в различных зарубежных онлайн-кинотеатрах.

«Время жить» рассказывает историю целеустремлённой Альмут и недавно разведённого холостяка Тобиаса. Однажды они встречаются при забавных обстоятельствах, после чего сближаются и становятся мужем и женой. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьёзной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Мировая премьера ленты состоялась 17 октября в кинотеатрах по всему миру. Режиссёром выступил Джон Краули. Фильм уже вышел и в России.

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