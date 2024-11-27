«Принцесса Disney и настоящий герой»: актриса Аулии Кравальо — о Моане

Сегодня состоялась мировая премьера мультфильма «Моана 2». Проект уже можно посмотреть во всех кинотеатрах мира, однако до России картина пока что не добралась. Когда доберётся? Такой информации всё ещё не поступало.

В недавнем интервью актриса Аулии Кравальо, которая озвучила Моану, назвала её «принцессой Disney и настоящим героем». Актриса отметила, что эти два термина взаимозаменяемы.

Мне нравится, что эти два слова теперь взаимозаменяемы. Однако вы, вероятно, не увидите Моану в бальном платье, и это нормально.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.