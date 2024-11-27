Вышел свежий трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»

Создатели сериала «Декстер: Первородный грех», который рассказывает про юность Декстера Моргана, выпустили свежий трейлер шоу. В нём показали свежие кадры с главным героем и прочие моменты с другими персонажами.

Видео доступно на YouTube-канале Dexter on Paramount+ with Showtime. Права на видео принадлежат Showtime.

Действия приквела оригинального шоу развернутся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Проект охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только первый, который выйдет 15 декабря. Финал шоу выйдет 16 февраля. Проект будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.