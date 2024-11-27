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«С возвращением»: вышел новый трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара»

«С возвращением»: вышел новый трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара»
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Netflix продолжает подогревать интерес к сериалу «Игра в кальмара». Компания выпустила свежий полноценный трейлер второго сезона шоу.

В ролике показали главного героя Сон Ки Хуна, который планирует заново пережить все игры на выживание, чтобы окончательно их прекратить.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел осенью 2021-го и стал настоящим хитом по всему миру: за первые 28 дней ленту суммарно смотрели в течение 1,65 млрд часов.

Премьера второго сезона состоится 26 декабря на Netflix.

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