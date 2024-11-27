У Арианы Гранде и Синтии Эриво был одинаковый гонорар за фильм «Злая»

После выхода фильма «Злая» начали ходить слухи о том, что Ариана Гранде получила за фильм гораздо больший гонорар, чем Синтия Эриво, которая тоже сыграла главную роль в ленте. Информация оказалась фейком.

По словам представителя Universal Pictures, Гранде и Эриво получили одинаковые гонорары, несмотря на слухи об обратном.

Информация о разнице в оплате труда Синтии и Арианы — абсолютная ложь, основанная на интернет-сплетнях.

«Злая» рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы. Вторая часть ленты выйдет в ноябре 2025 года.