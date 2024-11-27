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Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида покинет компанию после 31 года работы

Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида покинет компанию после 31 года работы
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В блоге PlayStation появилась запись о том, что компанию покинет Сюхэй Ёсида. Он устроился в игровое направление Sony в феврале 1993 года, а в самой Sony Ёсида трудится с 1986-го.

Ёсида — важная фигура в жизни PlayStation. Он был одним из первых членов тогда ещё экспериментального проекта, который дал толчок игровому направлению японской компании. Сюхэй участвовал в запуске первой PlayStation в команде Кена Кутараги (его ещё называют «отцом» PlayStation).

Ёсида покинет PlayStation уже 15 января 2025 года. С 2008 по 2019 год он был главой SIE Worldwide Studios (ранее так называлась нынешняя PlayStation Studios), а потом стал трудиться в компании в качестве главы инди-направления компании.

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