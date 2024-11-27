Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперты рассказали, как защитить гаджеты от мошенников и вирусов

Эксперты рассказали, как защитить гаджеты от мошенников и вирусов
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитики Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали жителям России, как защитить компьютер и телефон от вирусов и мошенников. Советы помогут каждому избежать слежки злоумышленников и снабжение вредоносным ПО.

Эксперты рекомендуют отключить отслеживание исходящего трафика на сайтах, чтобы они не собирали информацию о них. Помимо этого, эксперты советуют разрешить браузеру автоматически проверять безопасность сайтов и файлов и устранять угрозы. Пользователям также советуют обращать внимание на адресную строку браузера, чтобы случайно не перейти на сомнительный сайт.

Многие сайты запрашивают доступ к камере, микрофону, местоположению и даже файлам. Чтобы защитить личную информацию, важно контролировать, какие функции и сведения открыты веб-сайту.

Ещё специалисты рекомендуют пользоваться режимом «Инкогнито», который не даст сайтам возможность сохранять информацию о визитах.

Материалы по теме
Финал «Аркейна» смог неприятно удивить: в истории поставили сумбурную точку
Финал «Аркейна» смог неприятно удивить: в истории поставили сумбурную точку
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android