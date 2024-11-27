Эксперты рассказали, как защитить гаджеты от мошенников и вирусов

Аналитики Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали жителям России, как защитить компьютер и телефон от вирусов и мошенников. Советы помогут каждому избежать слежки злоумышленников и снабжение вредоносным ПО.

Эксперты рекомендуют отключить отслеживание исходящего трафика на сайтах, чтобы они не собирали информацию о них. Помимо этого, эксперты советуют разрешить браузеру автоматически проверять безопасность сайтов и файлов и устранять угрозы. Пользователям также советуют обращать внимание на адресную строку браузера, чтобы случайно не перейти на сомнительный сайт.

Многие сайты запрашивают доступ к камере, микрофону, местоположению и даже файлам. Чтобы защитить личную информацию, важно контролировать, какие функции и сведения открыты веб-сайту.

Ещё специалисты рекомендуют пользоваться режимом «Инкогнито», который не даст сайтам возможность сохранять информацию о визитах.