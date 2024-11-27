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«Важно придумать хорошую историю»: Феде Альварес — о продолжении фильма «Чужой: Ромул»

«Важно придумать хорошую историю»: Феде Альварес — о продолжении фильма «Чужой: Ромул»
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Во время недавнего интервью режиссёр фильма «Чужой: Ромул» Феде Альварес порассуждал о сиквеле ленты, о которой постановщика часто спрашивают. Режиссёр считает, что для сиквела важно придумать достойную историю, чтобы с сюжетной точки зрения вторая часть не уступала оригиналу.

По словам Альвареса, он не хочет снимать сиквел только из-за того, что «Ромул» стал успешным. Постановщик считает подобное «большой ошибкой».

Мы определённо хотим это сделать. Студия хочет это сделать. Я хочу это сделать. Я думаю, что в случае с сиквелами всегда нужно придумать правильную историю. Вы никогда не должны допускать больших ошибок и выпускать сиквел только из-за успеха оригинала.

«Ромул» вышел в этом году и стал хитом: лента собрала кассу в размере $ 350 млн и массу тёплых отзывов от критиков и зрителей.

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