«Хочу попить у них крови»: актёр Юрий Стоянов — о том, как обходится с мошенниками

Уже скоро состоится премьера комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым, который рассказывает о телефонных мошенниках. В недавнем интервью артист рассказал, как у него обстоят дела с мошенниками в жизни.

По словам Стоянова, в отличие от своего героя в «Мамонтах», он умеет пользоваться гаджетами и довольно продвинутый в этом плане. С самими же злоумышленниками Стоянов любит общаться и «выпивать у них кровь».

Мне лично мошенники звонили много раз, но жертвой я их никогда не становился. Я люблю с ними поговорить иногда, но просто для того, чтобы попить у них крови, хоть немножко этой крови вернуть, которую они выпили у людей.

Актёр считает, что государство должно пойти на радикальные меры в борьбе с телефонными мошенниками.