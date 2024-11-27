Джеймс Ганн призвал людей не верить слухам про «Бэтмена 2»

До выхода «Бэтмена 2» ещё много времени, однако в Сети уже гуляет много слухов о фильме, в том числе о сюжете, персонажах и прочем. Нынешний глава киновселенной DC Джеймс Ганн посоветовал людям не верить всему, что пишут про картину в интернете.

По словам Ганна, он не понимает, почему люди в принципе ведутся на подобную дезинформацию. Джеймс подчеркнул, что доверяет Мэтту Ривзу в плане подачи сюжета сиквела.

Почему вы вообще поверили каким-то случайным штукам из интернета? Если бы что-то случилось, это объявили бы официально. У кого есть время на шарады? Я был одним из самых преданных поклонников Мэтта в течение многих лет… Мы с нетерпением ждём его сценарий.

Премьера ленты состоится 2 октября 2026 года.