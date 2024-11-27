Звезда «Офиса» Джон Красински сыграет в сериале «Тихая река» про поиски серийного убийцы

Онлайн-кинотеатр Amazon заказал производство нового сериала под названием «Тихая река». В компании уже нашли исполнителей главных ролей: ими станут Джон Красински («Тихое место», «Офис») и Мэттью Риз («Американцы»).

Будущий проект расскажет историю небольшого американского города, в котором ведутся поиски серийного убийцы. Авторы называют будущий проект гнетущим психологическим триллером, который «заставит людей нервничать, сидя на краю кресел».

Сам Красински поставит пилотный эпизод, а создателем шоу выступит Аарон Рабин — он работал с актёром над «Джеком Райаном». У «Тихой реки» пока нет полноценной даты выхода.