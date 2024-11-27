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Вышел трейлер фильма «Война и музыка» про троих друзей и их искалеченную судьбу

Вышел трейлер фильма «Война и музыка» про троих друзей и их искалеченную судьбу
Аудио-версия:
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Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала трейлер фильма «Война и музыка». Картину создаёт «Кинокомпания братьев Андреасян».

Трейлер ленты

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Постер картины

Фото: «Атмосфера кино»

Лента расскажет о мирной жизни трёх друзей, судьбы которых изменила война. Каждый из них пошёл на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это самое ценное и сражаться. Удивительным образом выжить в этом огненном аду товарищам помогает музыка.

Лента выйдет в прокат 6 февраля 2025 года. В картине снялись Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Ольга Волкова, Лиза Моряк и другие.

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