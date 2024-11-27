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Критики оценили мультфильм «Моана 2» куда ниже оригинала

Критики оценили мультфильм «Моана 2» куда ниже оригинала
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27 ноября состоялась мировая премьера мультфильма «Моана 2» — продолжения истории воительницы Моаны. Проект рассказывает о новом приключении девушки, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом.

Критики уже посмотрели ленту и опубликовали свои обзоры. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes мультфильм рекомендуют к просмотру 70% критиков. Для сравнения: рейтинг первой части составляет 95%. Журналисты хвалят ленту за качество картинки и проработку главных героев, однако ругают вторичный сюжет, обилие нераскрытых персонажей и музыкальные номера, которые уступают оригиналу.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о мультфильме «Моана 2»

Бессвязная, запутанная история с низкими сюжетными ставками, не впечатляющие песни, безуспешно имитирующие отличные мелодии оригинала и быстро забывающиеся персонажи. Всё это похоже на продолжения мультфильмов Disney из начала 2000-х. Великолепная анимация — единственный положительный момент.
За исключением пары запоминающихся новых песен «Моана 2» разочаровывает своим сценарием, повторяющим историю оригинала, обильным количеством персонажей и отсутствием творческой страсти.
Проблема «Моаны 2» в том, что продолжение во всём хуже оригинала. Этот мультфильм можно смело посмотреть дома и ничего не потерять.
В «Моане 2» есть милые моменты, захватывающие боевые сцены и даже душевные сцены, но нет ничего, что могло бы вплести все эти моменты в сюжет. В итоге мультфильм не похож на нечто, за что стоит заплатить.
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