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сталкер 2 карта зоны

Появилась интерактивная карта мира S.T.A.L.K.E.R. 2
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Известный портал Mapgenie уже открыл интерактивную карту мира «Сталкера 2», где можно посмотреть важные локации — нахождение секретов, локаций, персонажей, аномалий, торговцев, ключей, артефактов, заданий, схронов и других предметов.

Карта «Сталкера 2»: Малая Зона

Карта «Сталкера 2»: Малая Зона

Фото: Mapgenie

Карта поможет тем, кто хочет найти абсолютно всё в мире, но боится пропустить что-то. Также можно отследить важные задания, при выполнении которых вы затерялись.

На сайте Mapgenie всё ещё занимаются доработкой карты при помощи обычных игроков, которые и занимаются пополнением контента. Больше всего сейчас заполнена локация «Малая зона» — начальная локация «Сталкера 2».

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