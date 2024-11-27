Уже 9 декабря состоится премьера сериала «Мамонты». Шоу расскажет историю типичного наивного пенсионера, который попадается на удочку телефонного мошенника и переводит ему большую сумму денег. Но, в отличие от других людей, герой намерен добиться справедливости и вместе с семьёй делает всё, чтобы вернуть средства.

В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 26 декабря.

Расписание выхода сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым