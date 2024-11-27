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Сериал Мамонты со Стояновым (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым
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Уже 9 декабря состоится премьера сериала «Мамонты». Шоу расскажет историю типичного наивного пенсионера, который попадается на удочку телефонного мошенника и переводит ему большую сумму денег. Но, в отличие от других людей, герой намерен добиться справедливости и вместе с семьёй делает всё, чтобы вернуть средства.

В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 26 декабря.

Расписание выхода сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 декабря
2-я серия10 декабря
3-я серия11 декабря
4-я серия12 декабря
5-я серия16 декабря
6-я серия17 декабря
7-я серия18 декабря
8-я серия19 декабря
9-я серия23 декабря
10-я серия24 декабря
11-я серия25 декабря
12-я серия26 декабря
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