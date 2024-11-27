Расписание выхода сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым
Уже 9 декабря состоится премьера сериала «Мамонты». Шоу расскажет историю типичного наивного пенсионера, который попадается на удочку телефонного мошенника и переводит ему большую сумму денег. Но, в отличие от других людей, герой намерен добиться справедливости и вместе с семьёй делает всё, чтобы вернуть средства.
В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 26 декабря.
Расписание выхода сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 декабря
|2-я серия
|10 декабря
|3-я серия
|11 декабря
|4-я серия
|12 декабря
|5-я серия
|16 декабря
|6-я серия
|17 декабря
|7-я серия
|18 декабря
|8-я серия
|19 декабря
|9-я серия
|23 декабря
|10-я серия
|24 декабря
|11-я серия
|25 декабря
|12-я серия
|26 декабря
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