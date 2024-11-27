Как пройти маковое поле в S.T.A.L.K.E.R. 2

Одно из первых дополнительных заданий в «Сталкер 2» — найти икону на маковом поле. Главная сложность заключается в том, что вся локация — одна большая аномалия, на которой можно попросту заснуть навсегда.

Найти локацию не составит труда: на карте сразу укажут её местонахождение, но даже и без этого она очень видная — это большой клочок в левом верхнем углу на стартовой локации Малая Зона.

Слева наверху маковое поле: в левой верхней части Малой Зоны Фото: GSC Game World

На локации нужно найти икону — она находится в погребе. Выследить предмет можно и самостоятельно, если исследовать маковое поле, где можно услышать последние мысли умерших тут людей — в одном из домов как раз родственники героя расскажут, где лежит икона (или же просто посмотрите на скриншот ниже).

Путешествуя по полю, соблюдайте два простых правила — держитесь дальше от летающих лепестков и чаще пейте энергетические напитки, чтобы герой не заснул. Даже если у вас их мало, не переживайте – на локации можно найти немало напитков.

В каком погребе находится икона Фото: GSC

Однако куда выгоднее это сделать при помощи местного сталкера Помора, который сам позовёт вас пообщаться при приближении к локации. Он предложит продать сведения за 2000 купонов или за небольшую работу (собрать с трёх трупов на поле вещи и принести), после чего скажет точное местонахождение иконы. Перед этим он сообщит, что готов выкупить икону за уникальную награду: автомат AR416 неизвестного сталкера с прицелом и рукоятью, однако в плохом состоянии — ему перед использованием потребуется дорогостоящий ремонт.

Если же вернуть икону изначальному квестодателю, то он заплатит 1000 купонов.

При желании вы можете получить всё: отдайте икону Митяю, убейте его и продайте икону Помору.